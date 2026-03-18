前回第8話、ヒロインの岩本万季子（井上真央）が殺人を認め、シリアスな幕引きとなっていたドラマ『再会〜Silent Truth〜』。しかし、3月17日（火）に放送された最終話では、主人公・飛奈淳一（竹内涼真）の後輩刑事・永井道哉（上川周作）が、相変わらずの“おちゃらけキャラ”を発揮。コミカルなシーンが展開され、SNS上の視聴者を「何してるのw」「今日も変でかわいい」と最後まで和ませていた。（※以下、最終話のネタバレがあ