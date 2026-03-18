3月18日、B1東地区の秋田ノーザンハピネッツは選手契約情報と、インジュアリーリスト（IL）登録情報を発表した。 2023－24シーズンからチームに所属したタナー・ライスナーとの選手契約を双方合意の上で解除した。同選手は今シーズン序盤に脳震とうでIL登録され、ここまで13試合の出場にとどまっていた。選手契約は解除となったが、今後もチームに帯同し今シー