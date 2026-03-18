高見沢サイバネティックスがこの日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１４５億４０００万円から１２８億円（前期比１６．８％減）へ、営業利益を８億８０００万円から５億７０００万円（同５８．５％減）へ、純利益を８億７０００万円から４億７５００万円（同５２．５％減）へ下方修正した。 交通システム機器部門で自動券売機などの出改札機器の売り上げが減少したことに加えて、メカトロ機器部