日本政府観光局が１８日に発表した２月の訪日外客数（推計）は３４６万６７００人だった。前年同月比６．４％増と２カ月ぶりに前年同月を上回り、２月として過去最高となった。 旧正月（春節）が今年は２月中旬となり、東アジアを中心に旅行需要が高まった。韓国や台湾、米国など１８市場で２月として過去最高を記録した。中国は前年同月比４５．２％減の３９万６４００人だった。 出所：MINKABU PRESS