[3.14 J2・J3百年構想リーグ第6節 甲府 0-1 いわき JITス]昨季の神村学園高で初の日本一と夏冬連覇を成し遂げ、歴史を作ったキャプテンDF中野陽斗は今季、J2のいわきFCでさっそく開幕スタメンを勝ち取り、ここまで卒業式で欠場した第4節を除く全5試合に先発出場している。中野が先発した試合は3勝2分(PK戦で1勝1敗)と90分負けは一度もなく、高卒ルーキーという点を差し引いても順調な滑り出しだ。14日の第6節ではここまで全勝