2024年から日本人男性初のFENDIのメンズブランドアンバサダーをつとめているSnow Manの目黒蓮。その抜群のスタイルと端正な顔立ちは、洗練されたFENDIの世界観とも好相性だ。今回は、彼が身につけたFENDIコーデの中から、心奪われる5スタイルを厳選して紹介する。 写真＆動画：目黒蓮の着こなし力に注目！目黒蓮×FENDI 心奪われる5ルック ■ブラックのレースシャツが印象的なレイヤードスタイル 雑誌