18日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8445枚だった。うちプットの出来高が5008枚と、コールの3437枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の411枚（9円安13円）。コールの出来高トップは6万円の380枚（81円高158円）だった。 コールプット 出来高前日比