国際卓球連盟（ITTF）は16日、2026年第12週の世界ランキングを発表した。「WTTチャンピオンズ重慶」で初優勝を果たした張本美和（木下グループ）が3つ順位を上げ、25年4月以来となるトップ5入りを果たした。日本勢が躍進を果たした重慶での戦いを受け、中国メディアが日本女子の陣容に警戒感を示している。 ■大藤は“天敵”王曼碰を撃破 重慶でのチャンピオンズでは、張本美が決勝で近年中国で急成長を見せるサウス