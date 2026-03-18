１８日に発表された道内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、１６日時点で１リットルあたり１９０.０円となり、現在の調査が始まって以来過去最高値となっています。ＪＡＦ札幌支部に聞いた、車の燃費を良くするためのガソリン節約術がこちらです。『穏やかなアクセルを心掛ける』停止した状態から発進するときに１番ガソリンを使います。急アクセルをしないだけで、１０％程度燃費を改善する効果が期待できます。『車間