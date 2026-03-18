太平洋戦争中、米軍の空襲で亡くなった人を追悼する慰霊祭が熊本県南部の錦町で行われました。 【写真を見る】空襲で民間人含む13人死亡 “航空基地の跡地”で慰霊祭熊本県錦町 錦町にある人吉海軍航空基地資料館で行われた慰霊祭には、関係者約20人が参列しました。 81年前の今日、1945年3月18日、この場所にあった人吉航空基地は、米軍による爆撃や機銃掃射を受け、9人の軍人と4人の民間人、合わせて13人が命を落としました
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