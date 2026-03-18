ソルト・コンソーシアムは、六本木ヒルズ森タワー52Fにある「THE SUN & THE MOON（Cafe）」にて、4月9日から6月21日の期間限定で、「サンリオ展 FINAL ver. ニッポンのカワイイ文化60年史」とのコラボレーションカフェをオープンする。【写真】ハローキティがポテトサラダに変身サンリオの創業60周年を記念し、2021年より日本各地を巡回してきた「サンリオ展」が、新たなコンテンツを携えてさらにパワーアップし、東京・六