気象台は、午後4時21分に、なだれ注意報を中之条町、草津町、片品村、みなかみ町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】群馬県・中之条町、草津町、片品村、みなかみ町に発表（雪崩注意報） 18日16:21時点群馬県では、18日夜のはじめ頃から19日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。北部では、19日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■中之条町□なだれ注意報【発表】1