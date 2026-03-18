3月18日夜、高市首相は就任後初めてアメリカへ出発し、19日には日米首脳会談に臨む予定です。そこで、難しい対応を迫られそうなのが…緊迫するイラン情勢に伴い、原油輸送の要・ホルムズ海峡の事実上の封鎖が続く問題。アメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡の安全確保のため、日本を含む各国に支援を要請していました。艦船派遣要請どうする17日、国会では…。公明党西田実仁幹事長：（高市首相が）訪米されて、アメリカか