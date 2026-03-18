青森・三沢市の沖合で漁船が貨物船と衝突、転覆し乗組員4人が死亡した事故で、18日午前、国の運輸安全委員会の調査官と海上保安官が貨物船に乗り込み、事故原因を詳しく調べています。この事故は17日午前1時20分ごろ、三沢市の沖合で貨物船「末広丸」と漁船「第六十五興富丸」が衝突、漁船が転覆して乗組員4人が死亡したものです。事故を受けて運輸安全委員会は現地に調査官2人を派遣し、18日午前10時ごろから八戸港にとまっている