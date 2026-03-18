3月18日までに、女優の上野樹里が自身のInstagramのストーリーズを更新。近影を公開し、その姿が話題となっている。上野はストーリーズに、自身のプライベートショットを次から次にアップ。中国・台湾で撮影したと思われるショットが並ぶなか、ときどき見受けられる自撮りショットに注目が集まっていた。「写真に写る上野さんは、髪がベリーショートにカットされていました。前髪はかなり短く、ここ最近の雰囲気からは一変。髪