3月17日、都内でおこなわれた文化放送の社長会見で、パワハラ騒動で活動休止中だった生島ヒロシがラジオに復帰することが発表された。「4月5日、日曜9時スタートの『生島ヒロシの日曜9時ですよ〜』でパーソナリティーとして復帰することが明かされました。昨年1月にコンプライアンス違反によりTBSラジオ『生島ヒロシのおはよう定食／一直線』を降板、芸能活動を自粛しました。違反の内容はスタッフを怒鳴りつけるなどのパワハ