俳優の風間俊介（４２）が１８日、東京・豊洲のＣＲＥＶＩＡＢＡＳＥＴｏｋｙｏで行われた「ピクサーの世界展」（２０日から）メディア向け先行内覧会に登場した。本展は、ピクサー・アニメーション・スタジオの作品の世界を再現し、誰もが物語の主人公になりきれる没入型体験イベント。スペシャルサポーターの風間は、芸能界きってのディズニー＆ピクサー好き。就任を「うれしくて仕方なかった。ピクサーの世界に飛び込