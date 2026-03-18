韓国映画『大丈夫、大丈夫、大丈夫！』より、予告編とメインビジュアルが解禁された。【動画】映画『大丈夫、大丈夫、大丈夫！』予告編本作は、ソウルの芸術団を舞台に、“母を失くした女子高生”と“完璧主義の先生”の不思議な共同生活による心の交流を描く。韓国映画で初めて、第74回ベルリン国際映画祭「Generation Kplus」部門の最優秀作品賞にあたるクリスタル・ベア賞を受賞した。どんな時でもポジティブな主人公イニ