竹内涼真が主演するドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の最終回が17日に放送され、淳一（竹内）のある決断が描かれると、ネット上には「なんで」「気の毒」「不憫すぎる」などの声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】淳一（竹内涼真）の恋人・博美（北香那）23年前に銀行強盗犯を射殺したのは淳一ではなかったかもしれない。真相究明のカギを握るのは