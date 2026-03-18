恋人トム・ホランドとの極秘挙式が報じられたゼンデイヤ。人気トーク番組『ジミー・キンメル・ライブ！』に出演し、この件にコメントした。【写真】結婚指輪では？と話題ゼンデイヤ、左手薬指にゴールドリングを着けて登場（拡大写真も）ロバート・パティンソンと共演の新作映画『The Drama（原題）』の公開を控えるゼンデイヤが、現地時間3月16日放送の『ジミー・キンメル・ライブ！』に出演。インターネット上で、AIで生成