未勝利戦から３勝クラスまで４連勝でオープン入りしたピカピカサンダー（牡４歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父アジアエクスプレス）はアンタレスＳ・Ｇ３（４月１８日、阪神）を予定している。オープン初挑戦となった前走のアルデバランＳは１３着に終わったが、昇級２戦目で巻き返しを狙う。