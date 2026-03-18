船橋競馬所属の山本聡紀騎手（３４）＝千葉県騎手会＝は、４月１２日から７月２１日まで岩手競馬で期間限定騎乗する。期間中の所属は水沢・板垣吉則厩舎。同騎手は３月１８日現在で地方競馬通算３８１５戦２７３勝。２０２５年のネクストスター盛岡（ラウダーティオ）など重賞を３勝している。