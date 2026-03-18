◆オープン戦ロッテ２―６阪神（１８日・ＺＯＺＯ）阪神・藤川球児監督が、帰国即オープン戦に出場したＷＢＣ組に感謝した。１６日に米国から帰国した坂本、佐藤、森下の３人。前日の同戦は３人ともスタメン出場し、この日も佐藤と森下は先発メンバーで試合に出た。「３番・右翼」の森下は１点を先制した直後の３回に、先発の木村から左翼席へオープン戦１号２ラン。存在感を示した。指揮官は「これでチームの一員として、