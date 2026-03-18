JFAが公式発表日本サッカー協会（JFA）は3月18日、フランスで開催される「モンテギュー国際大会」に臨むU-16日本女子代表メンバー20人を発表した。白井貞義監督が率いるチームは、3月26日から4月7日にかけてフランス遠征を実施する。大会では、3月31日にU-17メキシコ女子代表との第1戦に臨み、4月1日にU-17イングランド女子代表、4月3日にU-17ポルトガル女子代表と対戦。4月5日には順位決定戦が行われる予定だ。スタッフ陣に