ディップ株式会社のYouTubeに出演米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が、自身がブランドアンバサダーを務めるディップ株式会社の公式Youtubeにて対談動画に出演。感謝している人を問われ「それはもちろん妻というしかない」と、妻・真美子夫人への想いを語っている。人材サービス事業などを手がける同社は17日、公式YouTubeチャンネルに「大谷翔平選手 2年ぶりの対談 全編収録：WBC、そして未来へのメッセージ【ディップ株