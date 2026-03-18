【YAMAHA SA-1000】（神奈川県ギタおぢ今年48歳）◆今年で48歳◆1978年生まれ、和暦だと昭和53年生まれのギタおぢと申します。自分でも分からないですが、なぜか「ビンテージ」という言葉に惹かれます。古着でもビンテージが好きで、もちろんギターもビンテージがいい。コレって何ででしょうね？うーん、私の年齢もビンテージかww◆ビンテージが欲しい◆定義は曖昧で、一般的には製造から20年〜100年の物を指し、製造から100年