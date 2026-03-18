ハイスタッフホール（観音寺市民会館） 香川県の高瀬高校、笠田高校、観音寺第一高校の吹奏楽部が3月26日午後3時から午後5時まで、ハイスタッフホール（観音寺市民会館）で合同演奏会を開催します。 第1部は「避難訓練コンサート」と銘打ち、演奏中のどこかで大地震が発生するという想定で、観客、出演者、スタッフが避難訓練を行います。訓練後にはしご車の展示や楽器体験などがあります。第2部では3校