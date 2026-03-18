東京ディズニーリゾートから、ミッキーマウスと仲間たちが寄り添うシーンがデザインされた「GOOD TIMES FRIENDS」グッズが2026年4月23日(木)より発売されます。大切な仲間といっしょに過ごす日常をテーマにしたコレクション。ホッとした表情のミッキーマウスと仲間たちが寄り添うデザインがポイントです。友だちや家族といっしょにコーディネートを楽しんだり、お気に入りの小物を日常に取り入れたりできるアイテムが多数ラインナ