格闘家の平田樹（26）が18日までに自身のインスタグラムを更新。鍛え上げれた肉体美ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「HALEOトレーニングのおかげで更に身体変わった」と鍛え上げられた肉体美ポーズショットを投稿した。最後に「LEVEL UP」と締めた。ネットでは「カッケー」「めっちゃムキムキ」「筋肉の形が綺麗」「勁いに決まっている」などの声が上がった。平田は昨年11月のONE日本大会で澤田千優と対戦し