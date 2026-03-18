◇第6回WBC決勝米国2─3ベネズエラ（2026年3月17日米フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国は17日（日本時間18日）、決勝でベネズエラに敗れ、2大会連続で決勝で涙をのみ、準優勝に終わった。試合後、マーク・デローサ監督（51）はスタメンマスクにウィル・スミス捕手（30＝ドジャース）を起用した理由を説明した。勝てば世界一の大一番。ベネズエラとの決勝でスタメ