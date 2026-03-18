アイドルグループ・乃木坂46の中西アルノが、誕生日であるきのう3月17日に自身の公式インスタグラムアカウント（@nakanishi_aruno_official）を開設した。【写真】アイコンにも注目！中西アルノの初投稿「はじめまして中西あるのですマイペースに投稿する予定ですよろしくおねがいします〜」とつづり、「先日のIDOL RUNWAY COLLECTIONの出番直前カチコチに緊張していました」と舞台裏のオフショットを2枚投稿した。自