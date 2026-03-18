タレントの風間俊介が18日、都内で開催された「ピクサーの世界展」メディア向け先行内覧会に登壇。ピクサー愛を爆発させた。【写真】カワイイ…！サリー＆マイクと撮った写真を披露する風間俊介風間は芸能界きっての“ディズニー＆ピクサー”好きで知られており、同展のスペシャルサポーターを務めている。同展はこれまでにスペイン（バルセロナ）、ブラジル（リオデジャネイロ）、韓国（ソウル）、イギリス（ロンドン）などで