ベネズエラに敗れたWBCの侍ジャパン。しかしその結果以上に議論を呼んでいるのが、Netflixの独占配信による放送です。地上波で観られなくなったことで、どのような問題が懸念されているのでしょうか？◆国民的な盛り上がりには、地上波での無料放送が必須？そこで出てきたキーワードが、「ユニバーサルアクセス権」です。これは国民的なスポーツイベントを幅広い層の人たちが公平に鑑賞できるように保障する権利のこと。古くは