3回、2ランを放つ阪神・森下＝ZOZOマリン阪神は森下が力強いスイングでオープン戦1号2ランを放ち、状態の良さを示した。七回に登板した桐敷は球に切れがあり、1回で3三振を奪い1安打無失点。ロッテは先発枠入りを狙う右腕、木村が5回で5安打3失点だった。