こんにちは、シューフィッター佐藤靖青（旧・こまつ）です。靴の設計、リペア、フィッティングの経験と知識を生かし、革靴からスニーカーまで、知られざる靴のイロハをみなさまにお伝えしていこうと思います。最近、「足トレ」「アシトレ」という言葉をよく聞くようになりました。ここで言う「足トレ＝足トレーニング」とは、スクワットなどの筋トレではなく、足の裏をフル活用して踏ん張って鍛えることです。「本当に必要か？」と