愛媛県を訪問中の秋篠宮妃紀子さまは「結核予防全国大会」に出席し、その後、博物館の中にある図書館で子どもたちと交流されました。紀子さまは18日午前、松山市内で行われた「結核予防全国大会」の式典に、「結核予防会」の総裁として出席されました。「結核の終息を実現するために、私たちを含め世界の結核対策の関係者が協力し、努力を続けていくことが求められています」紀子さまは、結核予防に貢献したとして表彰された医師ら