先月、日本を訪れた外国人の数は旧正月の影響もあり2月として過去最高を更新しました。日本政府観光局によりますと、先月の訪日外国人の数は346万6700人と、去年の同じ月を6.4パーセント上回り、2月として過去最高となりました。今年は暦の関係で旧正月の時期が1月から2月にずれたため、1月は4年ぶりに前年の同じ月を下回りましたが、2月は東アジアを中心に旅行需要が高まりました。一方、日本への渡航自粛が呼びかけられた中国か