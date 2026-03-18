犬がぶりっこしているときの仕草 犬が“ぶりっこ”のような仕草や行動をするのは、「甘えたい」「好意を伝えたい」「注目してほしい」といった気持ちをあらわすためです。 犬のぶりっこに騙されてしまったりハマってしまったりすることがあるかと思いますが、人間のぶりっことは概念が違うと考えてよいと思います。 1.目をウルウルさせてジッと見つめてくる 目をウルウルさせてジッと見つめてくるのは、犬がぶりっこしている