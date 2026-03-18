燃料タンクが大爆発アメリカ・イスラエルとイランの軍事衝突の影響で、イラン側からドローンなどを用いた攻撃を受けている中東・アラブ首長国連邦の「ドバイ国際空港」。日本時間16日には、同空港の燃料タンクが攻撃を受け、大炎上するという事態に発展しています。【画像】えっ…激変じゃん? 70年前のドバイ国際空港と今の姿を見比べ現地メディアの画像などでは、炎上し高く煙が立ち上るドバイ国際空港の燃料タンクのすぐ近く