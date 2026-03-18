スクウェア・エニックスとNHN PlayArtが共同開発するスマートフォン向け新作ゲーム『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』が、3月24日にサービス開始することが決定した。あわせて「ファイナルトレーラー」が公開されている。 【画像あり】新キャラも分かるゲームのスクリーンショット 本作は「ファイナルファンタジー」シリーズの戦士たちが多数