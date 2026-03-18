KDDIおよび沖縄セルラーは、オンライン専用プラン「povo2.0」のデータ専用プランにおいて、eSIMの再発行手続きが可能になったと発表した。 今回の対応により、データ専用プランでの機種変更や端末紛失時にも、契約中のpovoアカウントを引き続き利用することができる。