聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第14弾は「ハーフスペース」だ。――◆――◆――ピッチを縦方向に５つのレーン（エリア）に区切った場合、中央（センターレーン）とアウトサイド（ウイングレーン）の間に存在する中間のエリアを指す。言葉の通り「半分のスペース」という意味だが、いわゆる”ポジショナルプレー”との関係性が強く、現代サッカーの攻撃設計を理