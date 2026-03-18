ホルムズ海峡の事実上の封鎖による原油高を受け、北海道内のガソリン価格も過去最高の１９０．０円となりました。政府は３月１９日、価格の上昇を抑えるため、ガソリン元売り各社に対し補助金の支給を始めますが、燃費よく車を運転するための節約術を取材してきました。（長南記者）「札幌市西区のガソリンスタンドです。レギュラーの価格は１８９円で、給油の台数は半分になっているということです」こちらの店では中東情勢