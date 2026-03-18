ロシアの16歳が坂本花織への思いを明かした(C)Getty Imagesロシアのフィギュアスケート界で、次世代女王候補と目される16歳のソフィア・ゼプカが、坂本花織への思いを明かしている。坂本はミラノ・コルティナ五輪で女子シングルと団体で銀メダルを獲得。ロシアメディア『スポーツ24』によれば、ゼプカは、五輪の女子フィギュアスケートで、気に入った選手を問われ「カオリ・サカモトが好きでした」と明かすと、「イリヤ・マリ