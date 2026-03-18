敗れてナインが一様に悔しさを表す中で、気高く振る舞い続けたハーパー(C)Getty Images“ドリームチーム”は、最後の最後で力尽きた。現地時間3月17日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝で、米国代表はベネズエラ代表に2-3で敗戦。日本との激闘の末に準優勝に終わった前回大会の決勝に続いて、またも1点差で涙を呑んだ。【動画】最後は空振り三振！ベネズエラの世界一の瞬間をチェック豪華絢爛な陣容