ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が2年連続の開幕投手を予定している山本由伸投手について、現在の状態や次の目標を語りました。昨季、開幕投手を務めるなどシーズンを通して二桁勝利を飾った山本投手。ワールドシリーズでもチームを優勝に導く投球を見せ、今季は2年連続となる開幕投手に抜擢されました。ロバーツ監督は山本投手に対して、「彼はとても意欲的で、仕事に対して規律がある。だからこそ、あのレベルで競い続けること