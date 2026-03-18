◇オープン戦阪神6−2ロッテ（2026年3月18日ZOZOマリンスタジアム）WBCから帰国2試合目の森下が、3回に木村のカーブを左翼へ2ラン。しっかりと開幕に向けて再び状態を上げた。阪神は3回に中野の中越え適時二塁打と森下の2ランで3点を先制。6回には木浪が左に適時二塁打、7回には1死二、三塁から糸原が2点右前打で加点し、オープン戦7勝目を挙げた。藤川球児監督は森下の一発を受け「「帰って明日ゆっくり休んで。これでW