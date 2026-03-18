健康維持に断食を取り入れるにはどうするといいか。生活習慣病の専門医・青木厚さんは「私たちが自分の体を守り、健康を維持するシンプルで手軽な方法として多くの人に受け入れられているのが、私が実践する『16時間断食』だ。この『断食生活』に入る近道は、誰もがある程度まとまった形で取っている睡眠時間を、『食べない時間』に取り入れることだ」という――。※本稿は、青木厚『「空腹」は最高の健康習慣』（PHP研究所）の一