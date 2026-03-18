大正12年に生まれ、2025年でこの世を去った薬剤師の比留間榮子さん。101歳まで現役を貫いて薬局に立ち続けるには、心身ともに健康でいることが欠かせなかったはずだ。生前語っていた健康の秘訣とは――。※本稿は、比留間榮子『ほどよくまわり道して生きていく』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Malgorzata Relewicz※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Malgorzata Relewicz■75年間続けて