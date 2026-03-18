■小学館を揺るがす「マンガワン」問題の発端小学館が揺れている。きっかけになったのは週刊文春（3月12日号）が報じた「マンガワン」問題だ。文春によれば、北海道の某芸術系の高校の女子生徒だったAさんは、マンガ・イラストコースの講師・山本章一から度々声をかけられるようになったという。ある日、「車で自宅へ送る」といわれて乗り込んだが、人気のない場所で無理やりキスしようとし、体を触られた。山本の行為はさらにエス